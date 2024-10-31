СБУ затримала агентів ФСБ на Буковині, фото: СБУ

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СБУ повідомляє про затримання у Чернівецькій області агента фсб та його поплічника, які шпигували за потягами з військовою технікою.

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Затримані — учасники регіонального осередку руху «народовладдя», які шпигували за Силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації у західному регіоні України, повідомляє прес-центр СБУ.

За матеріалами справи, ці чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ та публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову, — вказано в повідомленні.

За інформацією слідства:

41-річний місцевий житель, у минулому член забороненої компартії України, потрапив «до уваги» фсб ще у 2015 році. Після повномасштабного вторгнення його остаточно завербували і доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині;

він поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні «органи місцевого самоврядування»;

також за завданням кураторів фігурант агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ;

для виконання ворожого завдання агент залучив 35-річного місцевого безробітного, якого він нібито міг «відмазати» від призову.

Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії обох фігурантів і затримала. Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності, — розповіли в СБУ.

Зазначається, що слідчі повідомили агенту фсб про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його поплічнику — за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу.

Обидва перебувають під вартою. Триває слідство.