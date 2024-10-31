Рашисти вдарили КАБами по Сумській громаді — пошкоджено будинки

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Російські авіабомби вдарили по Сумській громаді, фото: Korrespondent.net
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Російські загарбники вчора, 30 жовтня, пізно ввечері вдарили керованими авіабомбами по Сумській громаді — пролунали два вибухи.
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Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків, з них п’ять мають значні пошкодження (дахи та вікна).
У міськраді зазначають, що протягом 30 жовтня росіяни обстріляли прикордоння області 55 разів — зафіксовано 138 вибухів. У Хотінській громаді внаслідок авіаудару одна цивільна особа загинула, трьох жителів громади поранено.
Вночі та зранку 31 жовтня ворог здійснив сім обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумщини, зафіксовано 10 вибухів.
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