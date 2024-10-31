Російські дрони продовжують тероризувати жителів Херсонщини, фото: міноборони рф

https://racurs.ua/ua/n200767-rosiyskyy-dron-atakuvav-korabelnyy-rayon-hersona-poraneno-ludynu-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 31 жовтня, вранці атакували з БПЛА Корабельний район Херсона.

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Через ворожий удар 33-річний чоловік дістав вибухову травму. Чоловік самостійно звернувся до лікарні, йому надають необхідну меддопомогу. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Також рашисти сьогодні, близько 7.00 атакували з БПЛА Антонівку.

Через скидання вибухівки з дрона 77-річна жінка дістала вибухову травму. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги, — розповіли в ОВА.

Крім того, орієнтовно об 11.20 окупанти вдарили з БПЛА по Бериславу.