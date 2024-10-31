Російський дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено людину — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n200767-rosiyskyy-dron-atakuvav-korabelnyy-rayon-hersona-poraneno-ludynu-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 31 жовтня, вранці атакували з БПЛА Корабельний район Херсона.
Через ворожий удар 33-річний чоловік дістав вибухову травму. Чоловік самостійно звернувся до лікарні, йому надають необхідну меддопомогу. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Також рашисти сьогодні, близько 7.00 атакували з БПЛА Антонівку.
Через скидання вибухівки з дрона 77-річна жінка дістала вибухову травму. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги, — розповіли в ОВА.
Крім того, орієнтовно об 11.20 окупанти вдарили з БПЛА по Бериславу.
Через скидання вибухівки з дрона 42-річна жінка, яка перебувала біля магазину, дістала вибухову травму, контузію, уламкові поранення руки та грудної клітини. Потерпіла самостійно звернулася до лікарні для надання меддопомоги, — зазначили в ОВА.