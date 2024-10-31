Конституційний суд Молдови затвердив результати референдуму про вступ до ЄС

https://racurs.ua/ua/n200782-konstytuciynyy-sud-moldovy-zatverdyv-rezultaty-referendumu-pro-vstup-do-ies.html

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Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію країни.

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Про це повідомив місцевий телеканал TV8.

Проєвропейський вектор розвитку країни 20 жовтня підтримали 50,46% виборців (проти проголосували 49.54%). Для легітимності референдму була необхідна явка 33% виборців.

Таким чином, до Конституції Молдови внесуть положення про те, що вступ до ЄС стає незворотною метою для країни.

Засідання Конституційного суду намагалися зірвати прихильники проросійської партії «Побєда», однак це в них не вийшло. Рішення суду є остаточним і не може бути оскаржене.

Після виборів 20 жовтня Центральна виборча комісія закінчила підрахунок голосів. Майя Санду набрала 42,45%, її найближчий суперник, проросійський кандидат Александр Стояногло набрав 25,98%.

Другий тур виборів відбудеться 3 листопада. Референдум щодо змін проводився в один день із виборами президента 20 жовтня.