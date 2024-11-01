ППО збила одну з трьох ракет та 31 з 48 дронів під час нічної атаки. Фото:

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Ракурс

Масована атака дронів була здійснена росією по Україні.

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У ніч на 1 листопада окупанти атакували трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору окупованої Херсонщини. А з російських Орла та Курська ворог запустив 48 ударних БпЛА типу Shahed та дроінв невстановленого типу. Крім того, тактична авіація рф скидала КАБи на Харківщину, Сумщину та Запоріжжя. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття атаки залучалися зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

Захисникам неба вдалося збити 31 безпілотник. Ще 15 російських БпЛА були локаційно втрачені. Ще три дрони полетіли у напрямку білорусі. Також протиповітряній обороні вдалося збити КАР, а решта не досягли цілей через протидію РЕБ.

Попередньо відомо, що обійшлось без жертв. Однак уламки повітряних цілей пошкодили декілька цивільних підприємств, багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Нагадаємо, 31 жовтня російські дрони атакували Київ. Усі БпЛА, які загрожували столиці, були знешкоджені. Однак падіння уламків призвело до пожежі в Подільському районі. Також було пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.