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Частина керівної партії Німеччини повертається до традиційного курсу на зближення з рф
Частина керівної партії Німеччини повертається до традиційного курсу на зближення з рфhttps://racurs.ua/ua/n200824-chastyna-kerivnoyi-partiyi-nimechchyny-povertaietsya-do-tradyciynogo-kursu-na-zblyjennya-z-rf.htmlРакурс
Частина правлячої партії Німеччини повертається до традиційного курсу на зближення з росією.
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Про це пише у своїй колонці заступник головного редактора BILD.
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) очолює коаліцію, що править зараз у ФРН. Ще 1970-ті ця партія проводила курс на зближення з Москвою. Після розпаду СРСР одним із канцлерів ФРН став соціал-демократ Герхард Шредер, особистий друг владіміра путіна. Після 24 лютого 2022 року керівництво СДПН визнало помилки щодо росії, відсторонилося від Москви та підтримало Україну.
Але зараз новим генсеком партії став сподвижник Шредера Маттіас Мірш. У східних землях ФРН соціал-демократи обговорюють коаліцію з проросійським Союзом Сари Вагенкнехт (BSW). Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер вважає це ланками одного ланцюга і говорить про повернення «старої путінської СДПН», лояльної Москві.
У СДПН є деякі, хто справді це зробив [порвав із Кремлем]. Наприклад, [співголова партії] Ларс Клінгбайль. Мені здається, за останні роки він справді змінився. Але зараз після висловлювань Мірша йому довелося уточнювати, де його позиція, а де позиція СДПН. І це ще більше показує, що це оновлення далеко від завершення. Якби вони справді хотіли змінитись… Два роки тому було те, що говорили Клінгбайль та інші. А зараз, через 2,5 роки, ми чуємо таке від їхнього генсека. Для мене це показник, що у частині партії це оновлення ні до чого не призвело. Там знову розповідають те саме, що й кілька років тому. Думаю, наступним кроком буде те, що скажуть, ніби нам потрібний Шредер для переговорів із путіним. У нього такі контакти, їх не можна спалювати. А це перший крок до зближення. Герхард Шредер, будь він у улюбленому італійському ресторані в Ганновері чи Санкт-Петербурзі, не знаю, де він зараз. Так ось він замовить улюблене вино і скаже: «Тепер потрібен лише час, щоб мої товариші нарешті зрозуміли: те, що я робив, було правильним». Що він нібито був на правильній стороні. А Володимир Путін помиратиме зі сміху. Ми знаємо, що він пильно стежить за німецькими ЗМІ, він розмовляє німецькою, він щодня читає німецькі ЗМІ. І він точно розуміє, що відбувається у цій партії та інших. Якщо ми порахуємо разом BSW, АдГ та СДПН, то вийде абсолютна більшість. Якщо тільки ми всерйоз сприймаємо слова Мірша. І вони будуть далі поширюватися від партій, які знову прагнуть зближення з росією, — сказав Ронцхаймер.