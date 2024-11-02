Частина керівної партії Німеччини повертається до традиційного курсу на зближення з рф

https://racurs.ua/ua/n200824-chastyna-kerivnoyi-partiyi-nimechchyny-povertaietsya-do-tradyciynogo-kursu-na-zblyjennya-z-rf.html

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Частина правлячої партії Німеччини повертається до традиційного курсу на зближення з росією.

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Про це пише у своїй колонці заступник головного редактора BILD.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) очолює коаліцію, що править зараз у ФРН. Ще 1970-ті ця партія проводила курс на зближення з Москвою. Після розпаду СРСР одним із канцлерів ФРН став соціал-демократ Герхард Шредер, особистий друг владіміра путіна. Після 24 лютого 2022 року керівництво СДПН визнало помилки щодо росії, відсторонилося від Москви та підтримало Україну.

Але зараз новим генсеком партії став сподвижник Шредера Маттіас Мірш. У східних землях ФРН соціал-демократи обговорюють коаліцію з проросійським Союзом Сари Вагенкнехт (BSW). Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер вважає це ланками одного ланцюга і говорить про повернення «старої путінської СДПН», лояльної Москві.