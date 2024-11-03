Агресія росії. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n200856-zelenskyy-nazvav-kilkist-rosiyskyh-aviaudariv-za-tyjden-video.html

Ракурс

Країна-агресор росія минулий тиждень била по Україні сотнями бомб, дронів та ракет.

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На різні області ворог скинув 900 авіаційних бомб, запустив майже 500 ударних БпЛА типу «Шахед» та близько 30 ракет. Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об'єктів і критичної інфраструктури. Про це президент України Володимир Зеленський 3 листопада повідомив у Facebook.

Глава держави відзначив, що всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. І наголосив, що важливо зараз не лише дозволити Україні бити по росії далекобійною зброєю, але й посилити санкції проти країни-агресора. Обмеження не дозволили б росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку.

Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі, — додав Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що за два місяці осені росія запустила по Україні 3 тис. 239 дронів типу «Шахед».

Упродовж вересня російська армія застосувала проти України 1 тис. 331 БпЛА Shahed, що приблизно складає 44 безпілотників на день. А у жовтня агресор атакував Україні 1 тис. 908 «Шахедами». Це приблизно 62 дрони на день.