У Молдові відбувся другий тур президентських виборів

У Молдові відбулися президентські вибори, фото: NewsMaker.md

https://racurs.ua/ua/n200874-u-moldovi-vidbuvsya-drugyy-tur-prezydentskyh-vyboriv.html

Ракурс

У Молдові сьогодні, 3 листопада, відбувся другий тур президентських виборів, в якому брали участь чинний проєвропейський президент Мая Санду та проросійський кандидат, колишній генпрокурор Олександр Стояногло.

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Явка на виборах склала 54%, повідомляє видання Ziarul de Gardă.

Виборчі дільниці у країні зачинилися об 21.00. Дільниця в інших державах зачиняються об 21.00 за місцевим часом.

Вже розпочався підрахунок голосів. Так, за даними ЦВК, молдавська діаспора встановила рекорд участі на виборах — на закордонних дільницях проголосували 300 тис. осіб.

Зокрема, в Абу-Дабі забракло бюлетенів, де їх було лише 500. В результаті на цій дільниці Санду отримала 430 голосів, її опонент — 68.

Наразі підрахунки свідчать, що на закордонних дільницях здебільшого перемагає Санду. Зокрема, на дільниці в Індії за її опонента ніхто не проголосував. Проте Стояногло здобув перемогу серед громадян Молдови, які голосували в Азербайджані.

ЦВК оголосить перші попередні офіційні результати після 22.00.

Джерело: Ziarul de Gardă