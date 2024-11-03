Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Молдові відбулися президентські вибори, фото: NewsMaker.md

У Молдові відбувся другий тур президентських виборів

3 лис 2024, 21:56
999

У Молдові сьогодні, 3 листопада, відбувся другий тур президентських виборів, в якому брали участь чинний проєвропейський президент Мая Санду та проросійський кандидат, колишній генпрокурор Олександр Стояногло.


.

Явка на виборах склала 54%, повідомляє видання Ziarul de Gardă.

Виборчі дільниці у країні зачинилися об 21.00. Дільниця в інших державах зачиняються об 21.00 за місцевим часом.

Інфографіка: NewsMaker.md

Вже розпочався підрахунок голосів. Так, за даними ЦВК, молдавська діаспора встановила рекорд участі на виборах — на закордонних дільницях проголосували 300 тис. осіб.

Зокрема, в Абу-Дабі забракло бюлетенів, де їх було лише 500. В результаті на цій дільниці Санду отримала 430 голосів, її опонент — 68.

Наразі підрахунки свідчать, що на закордонних дільницях здебільшого перемагає Санду. Зокрема, на дільниці в Індії за її опонента ніхто не проголосував. Проте Стояногло здобув перемогу серед громадян Молдови, які голосували в Азербайджані.

ЦВК оголосить перші попередні офіційні результати після 22.00.

Джерело: Ziarul de Gardă


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів