Мая перемогла - п’ять особливостей виборів у Молдові

https://racurs.ua/ua/n200887-maya-peremogla-p-yat-osoblyvostey-vyboriv-u-moldovi.html

Ракурс

На виборах у Молдові перемогла чинна президентка країни Мая Санду.

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За результатами підрахунку 99,64% бюлетенів Санду набрала 55,32% голосів, а її суперник Олександр Стояногло — 44,68%.

Молдова, ти перемогла! Сьогодні, дорогі молдовани, ви дали урок демократії, гідний того, щоб його написали в підручниках історії. Сьогодні ви врятували Молдову! У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв, — заявила Санду.

«Голос Америки» виділив 5 особливостей цих виборів.

Голос діаспори

За даними Світового Банку 2023 року населення Молдови становило 2 486 891.

При цьому за кордоном, за даними Міністерства законних справ та європейської інтеграції Молдови, мешкають від 1,11 млн до 1,25 млн молдовських громадян.

Голоси з виборчих дільниць за кордоном мають значний вплив на результати голосувань.

Центральна виборча комісія Молодови повідомила, що голосування 3 листопада відбувалося на 231 дільниці за кордоном.

Найактивнішими названі зокрема дві дільниці у Москві, де були зареєстровані по 4 999 виборців, а також в Італії в містах Брешія — 4 463, в Падуї — 4 289, у Віченці — 3 673, у Венеції — 3 632, у Вероні — 3 558.

Також у тому списку є столиця Румунії Бухарест — 4 433 виборців, столиця Франції Париж — 4 012 і французьке місто Вільнев-Сен-Жорж — 3, 652 виборців.

Румунські паспорти

Обидвоє фіналістів на президентських виборах, окрім громадянства Молдови, мають громадянство Румунії.

Багато молдовських мешканців скористалися правом отримати паспорти сусідньої Румунії, що дало їм можливість вільного пересування і працевлаштування та інші права громадян країни ЄС.

Агенція Reuters, посилаючись на офіційні джерела пише, що приблизно 1,5 млн молдовських громадян мають паспорти інших країн — найбільше Румунії, росії та інших, наприклад Болгарії.

Голоси з Придністров’я

Чинником у молдовських виборах є також голоси громадян з Придністров’я — регіону, який після конфлікту на початку 1990-х років проголосив себе окремою Придністровською Молдавською Республікою.

Жодна країна не визнала державність Придністров’я, але ПМР користується значною підтримкою Росії і містить російську військову базу з великими складами зброї залишеними з часів СРСР.

Молдовський уряд не створює виборчих дільниць у Придністров’ї, а натомість громадяни з молдовськими паспортами повинні для голосування приїздити до дільниць на контрольованій урядом території Молдови.

Значну частку населення Придністров’я становлять етнічні українці. Українська мова проголошена офіційною в ПМР разом російською та молдовською.

Гагаузія

Суперник Маї Санду Александр Стояногло походить з Гагаузії, автономної території на півдні Молодови.

В Гагаузії, населення якої складає приблизно 150 тис, Стояногло користується повною підтримкою і на минулих президентських виборах зібрав там понад 90% голосів.

Європейський Союз у жовтні 2024 року наклав санкції на лідерку Гагаузії Євгенію Гуцул, звинувативши її та інших осіб у спробах дестабілізувати Молдову.

Євгенія Гуцул у березні 2024 року їздила до Москви на зустріч з російським президентом владіміром путіним і заявила, що заручилася підтримкою Москви на противагу уряду Молдови.

Мільярдер в росії

Значним чинником у Молдові називають мільярдера Ілана Шора, який втік до росії на тлі звинувачень про корупцію.

Молдовський суд засудив його до 15 років ув’язнення за причетність до зникнення 1 мільярда доларів з банківської системи Молдови.

Шор мешкає у Москві і зокрема йому закидають участь у виявлених випадках підкупу молдовських виборців.

Під іменем мільярдера в Молдові з 1998 року діяла очолювана ним партія Шор, яка була заборонена 2023 року. США та ЄС наклали санкції на Ілана Шора та його спільників.