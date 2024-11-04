Фігурантів затримали. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n200895-policeyskyy-na-rivnenschyni-vidkryvav-na-uhylyantiv-fiktyvni-kryminalni-provadjennya.html

Ракурс

Схему для ухлилянтів у Рівненській області організували поліцейський та староста.

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Староста одного з округів Радивилівської громади та місцевий правоохоронець під час видачі повісток пропонували клієнтам схему уникнення мобілізації. Поліцейський відкривав фіктивне кримінальне провадження, яке передбачало можливість умовного покарання і дозволяло призовникам на якийсь час уникнути призову за мобілізацією. Про це Рівненська обласна прокуратура 4 листопада повідомила у Facebook.

Така послуга коштувала орієнтовно 2 тис. дол. Однак вартість зростала, якщо військовозобов’язаний перебував у розшуку.

У прокуратурі зазначили, що схему викрили у травні цього року і поліцейський вже звільнений із займаної посади.

Зловмисникам інкримінують ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) ККУ, а також підбурення до надання та одержання неправомірної вигоди.

Старості загрожує тюрма строком від п’яти до восьми років, а поліцейському — від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області викрили шахрайську схему ухилення від мобілізації: лікарі та чиновники за хабарі оформляли інвалідність тим, хто бажав таким чином уникнути призову. Правоохоронці встановили особи 42 військовозобов’язаних, які скористалися цією схемою.