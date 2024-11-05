Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні зменшилося споживання електроенергії, фото:

Споживання електроенергії знизилося — Укренерго

5 лис 2024, 11:54
999

В Україні сьогодні, 5 листопада, споживання електроенергії знизилося в порівнянні з попереднім днем.


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні станом на 9.30 рівень споживання електроенергії був на 4,5% нижчим, ніж у понеділок, 4 листопада.

Причина такої зміни — встановлення сонячної погоди у більшості областей та, відповідно, ефективніша, ніж учора, робота побутових сонячних електростанцій, — зазначають у компанії.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,8% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 1 листопада. Причиною цього було суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах.

Протягом добу відбуватиметься імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 2 тис. 150 Мвт•год.

В «Укренерго» наголошують, що в години максимального споживання — вранці та увечері — в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7.00 до 11.00 вранці та з 16.00 до 21.00 у вечірні години, — закликають в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів