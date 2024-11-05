В Україні зменшилося споживання електроенергії, фото:

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В Україні сьогодні, 5 листопада, споживання електроенергії знизилося в порівнянні з попереднім днем.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні станом на 9.30 рівень споживання електроенергії був на 4,5% нижчим, ніж у понеділок, 4 листопада.

Причина такої зміни — встановлення сонячної погоди у більшості областей та, відповідно, ефективніша, ніж учора, робота побутових сонячних електростанцій, — зазначають у компанії.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,8% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 1 листопада. Причиною цього було суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах.

Протягом добу відбуватиметься імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 2 тис. 150 Мвт•год.

В «Укренерго» наголошують, що в години максимального споживання — вранці та увечері — в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.