Дональд Трамп та Камала Гарріс. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200940-vybory-prezydenta-ssha-hto-z-kandydativ-peremagaie.html

Ракурс

Попередні результати виборів у США станом на ранок 6 листопада свідчать, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп може перемогти.

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Наразі Трамп здобуває 246 голосів виборників, тоді як представниця демократів Камала Гарріс — 210 виборників. Але підрахунок голосів триває, і ситуація може кардинально змінитися. Для перемоги на президентських виборах кандидатам потрібно здобувати підтримку 270 виборників. Про це свідчать підрахунки Associated Press та моніторингового проекту DeepState.

Зокрема, Гарріс перемогла у густонаселеній Каліфорнії та штаті Вашингтон. Це принесло їй аж відразу 66 голосів. Крім того, попередні результати свідчать про перемогу Гарріс в Орегоні, Нью-Мексико, Вірджинії.

Трамп переміг у таких великих штатах, як Техас та Флорида. Щодо так званих хитких штатів, від яких і залежить доля цих виборів, то у шести з семи цих штатів перевагу наразі здобуває Трамп. Так, Північна Кароліна та Джорджия принесли представнику Республіканської партії по 16 голосів.

Газета New York Times вважає, що шанси Трампа на перемогу складають 89%. А Washington Post прогнозує Трампу від 235 до 327 голосів Колегії виборщиків, тоді як Гарріс — від 211 до 303.

Нагадаємо, AP інформувало, що в 14 округах ключового штату Пенсильванія оскаржили 4 тис. 300 голосів виборців, які голосували на виборах президента США з-за кордону. Це може вплинути на результати.

Джерела: Associated Press, DeepState, New York Times, Washington Post