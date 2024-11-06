Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n200944-zelenskyy-pidpysav-zakony-pro-prodovjennya-voiennogo-stanu-i-mobilizaciyi.html

Ракурс

Воєнний стан та мобілізація в Україні продовжні ще на 90 днів.

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У середу, 6 листопада, президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та мобілізації. Таким чином, цей правовий режим діятиме в Україні щонайменше до 7 лютого 2025 року. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Таким чином воєнний стан та мобілізація триватимуть майже три роки після повномасштабного вторгнення російської федерації.

Вперше воєнний стан та мобілізацію в Україні строком на 30 діб було схвалено 24 лютого 2022 року. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року — на 90 днів.

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада України підтримала закони № 12152 та № 12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.