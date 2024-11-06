Курс біткоїна оновив історичний максимум. Фото:

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Ракурс

Біткоїн встановив новий історичний максимум та тлі виборів у Сполучених Штатах Америки.

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За даними Coindesk, на піку ця криптовалюта коштувала 74,9 тис. дол. А Decrypt із посиланням на дані CoinGecko інформує про вартість Bitcoin 74,5 тис. дол. Про це повідомило Axios.

Зазначається, що біткоїн почав дорожчати з наближенням американських виборів. А попередні результати виборів, які свідчать про ймовірну перемогу Дональда Трампа, плинули на нову ціну цифрової валюти. Справа в тім, що Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною — в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Як відомо, востаннє вартість біткоїна побив історичний максимум 14 березня 2024 року. Тоді він коштував 73,7 тис. дол.

Нагадаємо, попередні результати виборів у США свідчать, що Дональд Трамп вже здобув 246 голосів виборників, тоді як представниця демократів Камала Гарріс — 210 виборників. Для перемоги на президентських виборах кандидатам потрібно здобувати підтримку 270 виборників.

Джерело: Axios