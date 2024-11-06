Євросоюз продовжив військову навчальну місію для ЗСУ. Фото: Генштаб

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Ракурс

Навчальна місія Європейського союзу для військовослужбовців ЗСУ продовжена.

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Посли Європейського Союзу вирішили продовжили військову навчальну місію EUMAM Ukraine для підготовки українських військових. Вона працюватиме ще два роки. Про це журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк 6 листопада повідомив у соціальній мережі Х.

За його словами, це рішення дасть змогу продовжити підготовку бійців Сил оборони, що проходить на території 24 країн-учасниць місії.

Зазначається, що за останні два роки в рамках програми навчання пройшли близько 70 тис. українських військовослужбовців.

Як відомо, тренувальна місія Європейського союзу для військовослужбовців ЗСУ (EUMAM Ukraine) була створена у жовтні 2022 року. Ця місія забезпечує різнобічну підготовку українських військових та координацію дій залучених до цього країн. Початковий мандат місії становив два роки, а загальні витрати на цей період склали 106,7 млн євро.

Нагадаємо, ВМС ЗСУ вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях — REPMUS 24. У ході маневрів українські військові скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів — підводних, морських, наземних та повітряних.

Джерело: «Радіо свобода»