У день виборів американці запустили на 7 тис. км неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

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У день виборів президента американці запустили на 7 тис. км неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III.

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Пуск відбувся 5 листопада 2024 року о 23:01 за тихоокеанським часом з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Ракета була без боєзаряду.

Випробування провели для демонстрації готовності ядерних сил США.

У своїй заяві військові зазначили, що випробувальний запуск Minuteman III є частиною періодичних заходів, покликаних продемонструвати готовність США стримувати загрози XXI століття.

Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників, — сказано у заяві Командування глобальних ударів Повітряних сил США.

Випробування американських міжконтинентальних балістичних ракет цього типу відбувалися вже понад 300 разів.

У командуванні наголосили, що це випробування не є результатом реагування на поточні світові події.

Міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III подолала приблизно 4200 миль (понад 6750 кілометрів) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршаллових островах на атолі Кваджалейн.

Випробувальний запуск став кульмінацією багатомісячної підготовки військових та підрядників.

Ці випробувальні пуски підтверджують точність та надійність системи озброєння міжконтинентальних балістичних ракет США.

Планується, що у 2029 році ракети Minuteman III почнуть замінювати на нові LG-35A Sentinel. У 2020 ПС США надали контракт Northrop Grumman на суму 13,3 млрд доларів на її розробку.

А субпідрядниками у створенні нової міжконтинентальної балістичної ракети є Lockheed Martin, General Dynamics, Bechtel, Honeywell, Aerojet Rocketdyne, Parsons, Textron та інші.