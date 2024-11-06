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Окупанти готуються спотворити до канонів РПЦ єдину у світі церкву, повністю розписану петриківкою

Окупанти готуються спотворити у Маріуполі єдину у світі церкву, повністю розписану петриківкою

6 лис 2024, 19:29
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У Маріуполі росіяни хочуть «переробити» храм, який входить до Книги рекордів України, у «відповідність канонам РПЦ».


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У міській раді повідомили, що для цього окупанти відправили до міста «православних волонтерів», які змінюватимуть оздоблення будівлі.

Зокрема, храм святого Петра Могили входить до Книги рекордів України, як єдина церква у світі, повністю розписана петриківським розписом.

Храм до повномасштабного вторгнення відновлювали волонтери за кошти меценатів. Будівля знаходиться у Приморському районі. Розпис храму виконала львівська майстриня Ольга Черьомушкіна.

Під час блокади Маріуполя, у 2022 році, храм став прихистком для мирних. Після захоплення Маріуполя, до храму приїхала комісія з рпц, яка заявила, що будівля її оздоблення не відповідає вимогам російської церкви і все це треба переробити.

Джерело: Ракурс


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