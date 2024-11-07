Уламки збитих "шахедів" впали на шість районів Києва

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Ракурс

Внаслідок атаки російських безпілотників по Києву у нч на 7 листопала у шести районах столиці зафіксовано падіння уламків. Станом на 8.00 було двоє постраждалих.

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Міська влада столиці повідомила, що у Голосіївському районі є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою, виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Пожежу ліквідовано. Пошкоджено чотири авто. Потерпілих немає.

У Печерському районі сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Солом’янський район: на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Одна людина постраждала.

Уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 м.кв. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також уламки впали на нежитлову споруду. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Подільський район: сталося згорання житлового будинку. Деталі уточнюються.

В Оболонському районі загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.

В Дарницькому районі відбулося падіння уламків на відкриту місцевість. Без пожежі та потерпілих.

Падіння уламків на житловий будинок. Пожежі та потерпілих немає.