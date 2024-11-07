Тривога у Києві тривала вісім годин, уранці метро переповнене пасажирами

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Нічна повітряна тривога у Києві тривала з 0.13 до 8.13.

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Після восьмигодинної повітряної тривоги у столичному метро утворилися натовпи людей.

У КМДА розповіли, що метрополітен відновлює перевезення пасажирів у звичайному режимі, зокрема наземними ділянками, які на час тривоги не працюють із міркувань безпеки.

Наземні станції «червоної лінії» відчиняються після скасування повітряної тривоги та залежно від виходу поїздів з електродепо. Станції відкриваються орієнтовно за 10 хв до прибуття першого поїзда, щоб уникнути скупчення на платформах пасажирів, і як наслідок, можливого їх травмування на коліях метро.

У КМДА нагадали, що працівники електродепо також перебувають в укритті під час повітряної тривоги. Сьогодні, після її завершення, фахівці нічної зміни одразу повернулись до своїх робочих місць та забезпечили видачу рухомого складу відповідно до наявної кількості машиністів.

Станом на 9.00 7 листопада поїзди курсують із такими інтервалами: «червона» лінія — 5−6 хв, «синя», «зелена» — 10 хв. Із 9:10 на всіх лініях будуть звичайні інтервали — близько 3 хв.