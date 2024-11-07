98% повісток розсилаються тим людям, які не сплачують податки, – Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n200981-98-povistok-rozsylautsya-tym-ludyam-yaki-ne-splachuut-podatky-shmygal.html

Ракурс

98% повісток розсилаються тим людям, які не сплачують податки.

.

Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, лише 2% повісток за останні два місяці надсилалися тим, хто працевлаштований і платить податки.

Фактично, пріоритет в мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють. І відповідно основа цього принципу вже втілена, — сказав він.

За його словами, так працює принцип «воюй чи працюй».

Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються вже через реєстр «Оберіг», спрямовуються людям, які не сплачують жодної гривні податків та ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основу цього принципу вже втілено. Тільки 2% повісток за останні два місяці було відправлено працюючим людям, — заявив прем'єр на Київському міжнародному економічному форумі.

У новорічному зверненні перед 2024 роком президент Володимир Зеленський вперше сказав, що в Україні не вийде просто ігнорувати війну: «ти або працюєш, або воюєш».