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98% повісток розсилаються тим людям, які не сплачують податки, – Шмигаль
98% повісток розсилаються тим людям, які не сплачують податки, — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n200981-98-povistok-rozsylautsya-tym-ludyam-yaki-ne-splachuut-podatky-shmygal.htmlРакурс
98% повісток розсилаються тим людям, які не сплачують податки.
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Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль
За словами прем'єр-міністра, лише 2% повісток за останні два місяці надсилалися тим, хто працевлаштований і платить податки.
Фактично, пріоритет в мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють. І відповідно основа цього принципу вже втілена, — сказав він.
За його словами, так працює принцип «воюй чи працюй».
Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються вже через реєстр «Оберіг», спрямовуються людям, які не сплачують жодної гривні податків та ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основу цього принципу вже втілено. Тільки 2% повісток за останні два місяці було відправлено працюючим людям, — заявив прем'єр на Київському міжнародному економічному форумі.
У новорічному зверненні перед 2024 роком президент Володимир Зеленський вперше сказав, що в Україні не вийде просто ігнорувати війну: «ти або працюєш, або воюєш».