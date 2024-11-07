Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n200991-detali-novogo-planu-posylennya-ukrayiny-rozkryv-zelenskyy.html

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Деталі внутрішнього плану України на час війни з росією розкрив президент Володимир Зеленський.

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Українські фахівці вже готують внутрішній план посилення України. У ньому одним з ключових пунктів буде економічний та бізнесовий елементи. Про це Зеленський заявив на Київському міжнародному економічному форумі.

За його словами, влада хоче вивільнити внутрішню економічну силу завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції, потенціалу підприємництва, щоб зміцнити силу суверенітету й захисту від зовнішньої агресії.

Глава держави відзначив, що українському бізнесу вже запропонували долучитися до розробки внутрішнього плану посилення України. Над цим працює міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент Володимир Зеленський готує для України внутрішній план на час війни з росією. Цей документ передбачатиме завдання, які має виконати сама Україна. Зокрема, він стосуватиметься рішень у багатьох сферах — ВПК, оборона, економіка, соціальна політика тощо.