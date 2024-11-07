Штраф за дрова виписали мешканцю Миколаївщини. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201002-zakon-pro-drova-meshkancya-mykolayivschyny-oshtrafuvaly-za-dva-penky-u-bagajnyku.html

Ракурс

Штраф за дрова отримав громадянин у Миколаївській області.

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Біля села Українка державні інспектори зупинили місцевого мешканця, який перевозив дрова в багажнику автомобіля. Чоловіка оштрафували на 510 грн, оскільки у нього були відсутні документи на дрова, що підтверджують законність надбання деревини. Про це Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу 7 листопада повідомила у Facebook.

За порушення природоохоронного законодавства громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 65 КУпАП та оштрафовано на 510 грн, — йдеться у повідомленні.

Також інспекція опублікувала фото незаконних дров, які перевозив селянин.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон № 9665, який передбачає штрафи за дрова. Наприклад, якщо вартість деревини оцінюється у понад 30 тис. грн, то штраф може бути від 34 тис. до 51 тис. грн або обмеження волі до трьох років. Якщо ця вартість становитиме понад 90 тис. грн, то штраф становитиме від 170 тис. до 425 тис. грн або позбавлення волі від п’яти до семи років.

Цей закон викликав сильне обурення в українців. Згодом речниця «Слуги народ» Юлія Палійчук заявила, що цей закон не спрямований проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання.

В Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський не підпише «закон про дрова». Але вето президент накласти теж не зможе, бо «з технічних причин час на вето минув».