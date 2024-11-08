ЄС продовжив тренувальну місію для ЗСУ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n201022-ievrosouz-prodovjyv-trenuvalnu-misiu-dlya-zsu-do-2026-roku.html

Ракурс

Українські військові зможуть навчатися в Європі ще два роки.

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Рада Європейського Союзу продовжила мандат місії ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) до 15 листопада 2026 року. На це Брюссель виділив ще майже 409 млн євро. Про це повідомили у прес-релізі Ради ЄС.

Зазначається, що ця європейська місія націлена на зміцнення військового потенціалу ЗСУ. Завдяки EUMAM Ukraine було підготовлено 63 тис. українських бійців. Ще 15 тис. бійців будуть підготовлені найближчими місяцями.

Як відомо, EUMAM створили в жовтні 2022 року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців. Бійці Сил оборони тренуються зазвичай на території Німеччини та Польщі. Місія співпрацює з НАТО й обмінюється з нею інформацією.

EUMAM Ukraine фінансується з Європейського фонду миру. Цей фонд створений в ЄС, як механізм для підтримки миру й безпеки у країнах-партнерах. Він фінансує різноманітні операції, серед яких військові місії, постачання обладнання й навчання військових.

Нагадаємо, 6 листопада посли Європейського Союзу вирішили продовжили військову навчальну місію EUMAM Ukraine для підготовки українських військових. ЗМІ тоді заявляли, що вона працюватиме ще два роки.