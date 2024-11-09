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Рашисти продовжують активно обстрілювати Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА
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Російські загарбники впродовж доби окупанти завдали 417 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.
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Про це сьогодні, 9 листопада, вранці повідомила прес-служба Запорізької ОВА.
Зокрема:
- рашисти здійснили чотири авіаудари по Таврійську та Новодарівці;
- 226 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір’я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське;
- вісім обстрілів із РСЗВ завдано по території Лобкового, Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки;
- 179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Роботиному, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.
Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, — зазначають в ОВА.
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