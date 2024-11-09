Рашисти продовжують активно обстрілювати Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n201040-417-udariv-za-dobu-zavdaly-rosiyany-po-zaporijju-ova.html

Ракурс

Російські загарбники впродовж доби окупанти завдали 417 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

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Про це сьогодні, 9 листопада, вранці повідомила прес-служба Запорізької ОВА.

Зокрема:

рашисти здійснили чотири авіаудари по Таврійську та Новодарівці;

226 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір’я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське;

вісім обстрілів із РСЗВ завдано по території Лобкового, Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки;

179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Роботиному, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.