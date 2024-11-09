100-річну зв’язкову УПА «Орисю» медаллю ГУР МО нагородив Кирило Буданов

https://racurs.ua/ua/n201052-100-richnu-zv-yazkovu-upa-orysu-medallu-gur-mo-nagorodyv-kyrylo-budanov.html

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Сторічну зв’язкову УПА «Орисю» медаллю ГУР МО нагородив Кирило Буданов.

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Ще в 15 річному віці Ангеліна Паламар стала свідком злочинів російських окупантів: тоді енкаведисти прямо на родинному подвірʼї розстріляли батька та брата дівчини. Тож юна Ангеліна вирішила приєднатися до лав Української повстанської армії та стала звʼязковою на псевдо «Орися», повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Невдовзі Ангеліну Паламар схопили радянські спецслужби, і після тривалих допитів та катувань, засудили дівчину до 10 років таборів і п’яти років заслання. Та попри такі випробування, «Орися» не зламалася, не видала своїх побратимів та посестер і залишилася вірною справі боротьби за українську незалежність.

Представники ГУР МО привітали зі 100-річним ювілеєм колишню звʼязкову УПА Ангеліну Паламар. Звернення від Кирила Буданова показали Ангелині Паламар та її родині на подарованому розвідниками новому телевізорі.