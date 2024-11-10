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Ракурс
Російські дрони продовжують тероризувати мирних жителів Херсонщині, фото: соціальні мережі

Російський дрон скинув вибухівку на жителя Херсонщини — ОВА

10 лис 2024, 22:15
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Російські військові продовжують тероризувати дронами мирних жителів Херсонщини.


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З безпілотника вони атакували жителя села Зміївка на Херсонщині. Про це сьогодні, 10 листопада, ввечері повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 62-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, живота, плеча і передпліччя. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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