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Російські дрони продовжують тероризувати мирних жителів Херсонщині, фото: соціальні мережі
Російський дрон скинув вибухівку на жителя Херсонщини — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n201092-rosiyskyy-dron-skynuv-vybuhivku-na-jytelya-hersonschyny-ova.htmlРакурс
Російські військові продовжують тероризувати дронами мирних жителів Херсонщини.
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З безпілотника вони атакували жителя села Зміївка на Херсонщині. Про це сьогодні, 10 листопада, ввечері повідомила прес-служба Херсонської ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 62-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, живота, плеча і передпліччя. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги, — вказано в повідомленні.
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