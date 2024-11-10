Російські дрони продовжують тероризувати мирних жителів Херсонщині, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n201092-rosiyskyy-dron-skynuv-vybuhivku-na-jytelya-hersonschyny-ova.html

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Російські військові продовжують тероризувати дронами мирних жителів Херсонщини.

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З безпілотника вони атакували жителя села Зміївка на Херсонщині. Про це сьогодні, 10 листопада, ввечері повідомила прес-служба Херсонської ОВА.