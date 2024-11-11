Російські “Пародії” впали у Молдові ― ГУР показало вміст фальш-дронів

https://racurs.ua/ua/n201102-rosiyski-parodiyi-vpaly-u-moldovi-gur-pokazalo-vmist-falsh-droniv.html

Ракурс

Протягом жовтня 2024 року росія застосувала проти України понад 2 тис. БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників ― приманки або фальш-цілі, якими росія намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО.

.

«Пародія» ― один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках.

10 листопада два таких дрони впали на території Молдови, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх.

Лінза — це загрнута у фольгу куля, яка в радіолокаційному діапазоні імітуює більш розмірну ціль та відволікає ресурси ППО.

Дослідження російських «пародій» засвідчило, що навіть примітивний «фанерний» дрон росія не здатна виготовити самостійно.

Модуль польотного контролера «пародії» містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).