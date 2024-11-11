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Ракурс
росія вдарила «шахедом» по своєму будинку в Бєлгороді

росія вдарила «шахедом» по своєму будинку в Бєлгороді (ВІДЕО)

11 лис 2024, 14:41
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росія вдарила «шахедом» по своєму будинку в Бєлгороді.


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Вибух у будинку на вулиці Каштановій стався 5 листопада. ТОді російська влада, як завжди, все звалила на Україну.

Однак пізніше знайшлося відео з вуличної камери, на якій видно, як у будинок влітає саме «шахед». Його легко впізнати за силуетом.

Той незручний момент, коли раділи, що іранські дрони прилітають українцями, але раптово щось пішло не так, і довелося відчути їх на собі.

Джерело: Ракурс


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