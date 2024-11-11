росія вдарила «шахедом» по своєму будинку в Бєлгороді

https://racurs.ua/ua/n201112-rosiya-vdaryla-shahedom-po-svoiemu-budynku-v-bielgorodi-video.html

Ракурс

росія вдарила «шахедом» по своєму будинку в Бєлгороді.

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Вибух у будинку на вулиці Каштановій стався 5 листопада. ТОді російська влада, як завжди, все звалила на Україну.

Однак пізніше знайшлося відео з вуличної камери, на якій видно, як у будинок влітає саме «шахед». Його легко впізнати за силуетом.

Той незручний момент, коли раділи, що іранські дрони прилітають українцями, але раптово щось пішло не так, і довелося відчути їх на собі.