ПЦУ дослідить портрети бізнесменів у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку

https://racurs.ua/ua/n201113-pcu-doslidyt-portrety-biznesmeniv-u-svyato-troyickomu-sobori-v-lucku.html

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ПЦУ створила робочу комісію Священного Синоду, яка дослідить портрети бізнесменів у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку.

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Очолив її митрополит Львівський і Сокальський Димитрій.

Комісія має опитати настоятеля Свято-Троїцького кафедрального собору Луцька, декана собору та старосту соборної громади, керівників та виконавців проєкту розписів, після чого подати Священному Синоду звіт.

1 листопада сайт misto. media повідомив, що у Свято-Троїцькому кафедральному соборі міста створили зображення волинських бізнесменів. Зокрема, можна впізнати бізнесменів-будівельників Віктора Чорнуху і Леонтія Іванішина та власника агропідприємства «Вілія» Євгена Дудку. Крім того, спочатку в соборі помітили й зображення чиннго нардепа від Волині Ігоря Палицю, колишнього лідера та засновника партії «За майбутнє".

Список меценатів для зображення нібито надавав керівник Волинської єпархії ПЦУ, митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Загалом у списку було 12 людей.