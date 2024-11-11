Росіяни розстріляли двох беззбройних українських військових на Курщині

Росіяни розстріляли двох українських полонених. Фото:

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Російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених.

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Воєнний злочин рашисти здійснили у Курській області рф. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже направив листи до ООН та Червоного Хреста з проханням втрутитися в ситуацію. Про це омбудсмен 11 листопада повідомив у Telegram.

Також він закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити російську агресію.

Лубінець наголосив, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля. Додав, що росіяни вкотре вчинили воєнний злочин і порушили Женевську конвенцію та міжнародне гуманітарне право.

Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя, — заявив уповноважений.

Нагадаємо, 23 жовтня під час наступу на Селидове росіяни взяли у полон трьох українських бійців, а через деякий час розстріляли їх. А 1 листопада, під час штурму укріплень Сил оборони на тому ж Покровському напрямку, окупанти вбили ще трьох військовополонених з автоматичної зброї.