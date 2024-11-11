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Ракурс
Російські солдати вбили мирного мешканця. Фото: ОГП

Загарбники вбили цивільного в окупованому селі біля Покровська

11 лис 2024, 19:49
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Воєнний злочин вчинили російські загарбники в Донецькій області.


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Рашисти, ймовірно, вбили цивільного чоловіка після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. Раніше в мережі з’явилася інформація про вбивство росіянами мирного мешканця у Покровському районі. Про це Офіс генерального прокурора 11 листопада повідомив у Telegram.

Зазначається, що злочин стався після окупації Новоолексіївки, яка знаходиться поблизу міста Селидове. А на оприлюднених в мережі фото видно тіло чоловіка, яке знаходиться на дорозі неподалік від зруйнованих приватних будинків.

В ОГП зазначили, що зараз проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів.

Російські солдати вбили мирного мешканця. Фото: ОГП

Російські солдати вбили мирного мешканця. Фото: ОГП

Нагадаємо, у Курській області російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Україна вже звернулася до ООН та Червоного Хреста з проханням втрутитися в ситуацію.

Джерело: Ракурс


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