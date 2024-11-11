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Армія рф незабаром може розпочати штурми на Запоріжжі. Фото: Генштаб

Армія рф може розпочати штурми на Запоріжжі протягом кількох днів — ЗСУ

11 лис 2024, 22:20
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Збройні сили російської федерації незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області.


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Наступ ворожої армії може розпочатися за кілька днів. Атаки окупантів можуть створити нову точку тиску для українських військових, які й так відстають на сході. Однак досі незрозуміло, чи це будуть окремі штурми, чи масштабний наступ. Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив у коментарі Sky News.

Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день, — зазанчив він.

Речник також додав, що вороже угруповання на цьому напрямку у чисельності значно переважає підрозділи Сил оборони України.

Нагадаємо, в оперативно-тактичному угрупованні «Сіверськ» заявили, що чисельність угруповання армії рф у Курській області становить приблизно 45−50 тис. військових. Ворог стягнув у зону бойових дій підрозділи різного ґатунку й різної комплектації. На деяких ділянках фронту ворог штурмує позиції ЗСУ невеликими групами кожні 10−15 хвилин.

Джерело: Sky News

Джерело: Ракурс


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