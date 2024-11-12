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Російський дрон пошкодив маршрутне таксі із цивільними на Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Рашисти влаштували полювання на маршрутку із цивільними на Запоріжжі — ОВА (ФОТО)

12 лис 2024, 11:39
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Російські загарбники влаштували полювання на маршрутне таксі з цивільними пасажирами на Запоріжжі.


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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомила прес-служба Запорізької ОВА.

В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус «Богдан», у якому їхали мирні мешканці прифронтових сіл. На щастя, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб, — вказано в повідомленні.

Російський дрон пошкодив маршрутне таксі із цивільними на Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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