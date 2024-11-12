Переведення воїнів в армії працюватимуть через застосунок «Армія+», - президент

.

Переведення воїнів в армії мають бути розблоковані: вони працюватимуть через застосунок «Армія+".

72 години на перевірку рапорту, повідомив 12 листопада президент Володимир Зеленський.

Технічна готовність старту — 15 листопада. Міноборони, за словами президента, має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, МОУ й ЗСУ.

Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо, — написав президент у своїх соцмережах.