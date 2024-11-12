Авто в'їхало в натовп на стадіоні у Китаї - 35 загиблих, 43 поранених

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Щонайменше 35 людей загинули і 43 постраждали, коли машина в’їхала в натовп людей, які займалися спортом на стадіоні в китайському місті Чжухай.

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Це сталося увечері у понеділок, 11 листопада.

За попередніми даними, 62-річний водій на прізвище Фан проїхав на невеликому позашляховику через загородження та заїхав на територію спортивного центру, де збив безліч людей. Він спробував втекти з місця події, але його затримали.

Коли поліцейські знайшли Фана, він був у автомобілі та завдав собі поранення ножем. Поліцейські негайно зупинили його та відправили до лікарні. Через серйозні пошкодження шиї Фан на даний момент у комі. Йому все ще надають термінову допомогу і допитати його не можна, — цитує CNN заяву поліції.

Поліція припускає, що приводом для інциденту могло стати невдоволення Фана тим, як було поділено майно внаслідок його розлучення.

З китайських соцмереж видалили велику частину відеозаписів події. Однак на матеріалах, все ще доступних онлайн, можна побачити безліч людей, що лежать на землі, яким парамедики і перехожі надають першу допомогу.

Очевидець на прізвище Чен розповів китайському виданню Caixin, що коли стався інцидент, щонайменше шість груп зібралися на стадіоні на регулярні прогулянки. Вони використовують спеціально призначені для ходьби доріжки на периметрі стадіону.

Група, в якій був і сам Чен, щойно закінчила третє коло, коли раптово в їхній бік на великій швидкості помчала машина, «збиваючи з ніг безліч людей».

Автомобіль їздив усім стадіоном, і постраждали люди на різних ділянках бігової доріжки — на сході, півдні, заході та півночі, — розповів інший очевидець.

За даними Caixin, серед постраждалих багато літніх людей, підлітків і дітей.