Європейці навчали українців на позичених в музеях старих радянських танках

https://racurs.ua/ua/n201157-ievropeyci-navchaly-ukrayinciv-na-pozychenyh-v-muzeyah-staryh-radyanskyh-tankah.html

Ракурс

Європейці позичили в музеях старі радянські танки для навчань українських військових тактики мінних пасток, яку використовують російські солдати на полі бою.

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Про це виданню Reuters розповів командир навчальної місії ЄС.

Інструктори з 17 країн провели тренування приблизно 18 тис. українських військовослужбовців у Німеччині. Їх вчили керувати високотехнічними танками, системами ППО, навчання також проходили снайпери, інженери, парамедики та оператори дронів.

Reuters пише, що Україна шукала навчань на старішому обладнанні, оскільки воно краще репрезентує умови реального поля бою. Для навчань німецькі військові викопали системи окопів за російськими стандартами та позичили в музеях радянські танки, щоб покращити досвід на місцях на деяких своїх тренувальних майданчиках.

Ці [музейні] системи використовуються з російського боку, і іноді вони встановлюють міни-пастки в покинутому спорядженні, — сказав журналістам Reuters генерал-лейтенант Андреас Марлоу, голова Командування спеціальної підготовки ЄС, що поблизу Берліна.

Надання таких транспортних засобів під час навчання полегшує демонстрацію того, де потрібно бути обережним, щоб не спровокувати вибух, якщо знайдете їх на полі бою та відкриєте двері, — розповів високопосадовець.

Командування навчань відмовилося повідомити, звідки саме позичили танки та скільки.

Командування спеціальної підготовки ЄС є частиною військової місії Європейського Союзу, яку створили у 2022 році для підготовки українських військових. 8 листопада цю місію продовжили ще на два роки. Але тепер частина підготовки в Німеччині включає також вивчення російських траншейних систем, які, за словами Марлоу, будували за фіксованою схемою.

Йдеться про форму окопів, де очікувати укриття та позицій озброєння, — сказав він.

Для навчання бойової стрільби залучили також сучасні тренажери, а високотехнологічні манекени допомагають бойовим медикам вчитись виконувати складніші завдання.

Крім того, за словами командувача, безпілотники зараз відіграють значно більшу роль на навчаннях, військових навчають методів спостереження та підвищують обізнаність про небезпеку від ворожих дронів.