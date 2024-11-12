Сили оборони спалили склад палива в Бєлгородській області

https://racurs.ua/ua/n201159-syly-oborony-spalyly-sklad-palyva-v-bielgorodskiy-oblasti.html

Ракурс

Сили оборони вдарили по складу палива в Бєлгородській області рф у ніч на 12 листопада.

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Під ударом опинився склад «Осколнєфтєснаб», що біля міста Старий Оскол.

Атаки на подібні об'єкти створюють логістичні проблеми для армії росії, йдеться в дописі Генштабу.

За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа.

У росії вранці 12 листопада заявляли про атаку українського безпілотника на нафтобазу у районі міста Старий Оскол у Бєлгородській області. Як повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков, наслідок атаки спалахнув один із резервуарів, постраждалих немає.

На місці працювало десять пожежних розрахунків, які оперативно ліквідували спалах, — написав Гладков у телеграмі.

Московити стверджували, що в ніч на вівторок російські ППО збили 13 українських безпілотників, дев’ять із них — у Бєлгородській області, по два — у Брянській та Курській областях.