«Укренерго» вводить тимчасові обмеження електроенергії. Фото:

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Відключення світла в Україні повертаються.

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У вівторок, 13 листопада, обмеження споживання електроенергії тимчасово запроваджуються для бізнесу та промислових споживачів. Причиною є короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії. Про це НЕК «Укренерго» повідомила у Facebook.

Зазначається, що обмеження діятимуть упродовж дня, а увечері їх скасують. Представників бізнесу закликали активніше імпортувати світло для власних потреб. Це дозволить уникнути вимушених обмежень потужності.

В «Укренерго» наголосили, що жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається. Однак попросили раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального навантаження.

Нагадаємо, напередодні в Україні споживання електроенергії демонструвало тенденцію до зростання. В «Укренерго» заявляли, що через російські удари по енергоінфраструктурі в години максимального споживання в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.