Російські «шахеди» знову залітали до білорусі, : «Беларускі Гаюн»

https://racurs.ua/ua/n201182-12-shahediv-zalitaly-do-bilorusi-v-nich-na-13-lystopada-infografika.html

Ракурс

До білорусі в ніч на сьогодні, 13 листопада, залетіли щонайменше 12 російських дронів-камікадзе типу «шахед».

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Дрони залітали до Брагіна, Гомеля та Речиці, і неодноразово проходили через «білоруський коридор»:

перший захід був о 22.09 у район Брагіна і далі вихід назад на Чернігівщину з повторним заходом уже до «коридору», і далі на Київщину;

також «шахеди» заходили о 23.14, 02.58, 03.35, 04.49, 05.05, 05.40, 06.10, 06.58, 07.10, 07.59 та 08.10;

щонайменше два дрони було втрачено в Білорусі, це ж підтверджують і повідомлення, що два БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку білорусі та рф;

о 07.10 дрон був помічений на півночі Речиці та рухався курсом на Світлогірськ/Бобруйськ, тобто був за 70 км від кордону з Україною. Далі він зробив коло і вилетів на Київське водосховище, сумарно пролетівши над білоруссю близько 200 км.