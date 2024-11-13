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Російські «шахеди» знову залітали до білорусі, : «Беларускі Гаюн»
12 «шахедів» залітали до білорусі в ніч на 13 листопада (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201182-12-shahediv-zalitaly-do-bilorusi-v-nich-na-13-lystopada-infografika.htmlРакурс
До білорусі в ніч на сьогодні, 13 листопада, залетіли щонайменше 12 російських дронів-камікадзе типу «шахед».
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Дрони залітали до Брагіна, Гомеля та Речиці, і неодноразово проходили через «білоруський коридор»:
- перший захід був о 22.09 у район Брагіна і далі вихід назад на Чернігівщину з повторним заходом уже до «коридору», і далі на Київщину;
- також «шахеди» заходили о 23.14, 02.58, 03.35, 04.49, 05.05, 05.40, 06.10, 06.58, 07.10, 07.59 та 08.10;
- щонайменше два дрони було втрачено в Білорусі, це ж підтверджують і повідомлення, що два БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку білорусі та рф;
- о 07.10 дрон був помічений на півночі Речиці та рухався курсом на Світлогірськ/Бобруйськ, тобто був за 70 км від кордону з Україною. Далі він зробив коло і вилетів на Київське водосховище, сумарно пролетівши над білоруссю близько 200 км.
Це була вже четверта ніч поспіль, коли до білорусі масово залітали російські «шахеди» і вперше за ці дні було піднято чергову авіацію ВПС РБ. Винищувач із Барановичів злетів близько 07.40 ранку та повернувся на базу о 08.45, — зазначає «Гаюн».
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