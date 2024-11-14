Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n201192-rosiyskyy-obstril-znyschyv-budynok-na-chernigivschyni-foto.html

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Російські загарбники вчора, 13 листопада, обстріляли одну з прикордонних громад Чернігівщини, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі.

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У результаті обстрілу виникла пожежа у нежитловому будинку, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено покрівлю будинку, пошкоджено перекриття, стіни та майно. До гасіння пожежі залучили семеро рятувальників та дві одиниці техніки.