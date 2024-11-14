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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС

Російський обстріл знищив будинок на Чернігівщині (ФОТО)

14 лис 2024, 08:55
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Російські загарбники вчора, 13 листопада, обстріляли одну з прикордонних громад Чернігівщини, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі.


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У результаті обстрілу виникла пожежа у нежитловому будинку, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено покрівлю будинку, пошкоджено перекриття, стіни та майно. До гасіння пожежі залучили семеро рятувальників та дві одиниці техніки.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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