Знищення російського комплексу ППО, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201264-nacgvardiyci-znyschyly-dorogovartisnyy-rosiyskyy-kompleks-ppo-video.html

Ракурс

Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили дороговартісний російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М1.

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Відповідне відео сьогодні, 16 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.