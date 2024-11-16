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Знищення російського комплексу ППО, скріншот відео
Нацгвардійці знищили дороговартісний російський комплекс ППО (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201264-nacgvardiyci-znyschyly-dorogovartisnyy-rosiyskyy-kompleks-ppo-video.htmlРакурс
Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили дороговартісний російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М1.
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Відповідне відео сьогодні, 16 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту. Точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу сягає 10 млн доларів США, — зазначив міністр.