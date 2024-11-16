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Ракурс
Знищення російського комплексу ППО, скріншот відео

Нацгвардійці знищили дороговартісний російський комплекс ППО (ВІДЕО)

16 лис 2024, 13:50
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Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили дороговартісний російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М1.


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Відповідне відео сьогодні, 16 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту. Точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу сягає 10 млн доларів США, — зазначив міністр.

Джерело: Ракурс


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