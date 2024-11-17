У мережі опублікували карту руху ракет та дронів над Україною

https://racurs.ua/ua/n201291-u-mereji-opublikuvaly-kartu-ruhu-raket-ta-droniv-nad-ukrayinou.html

Ракурс

У мережі опублікували карту руху ракет та дронів над Україною у ніч та вранці 17 листопада.

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Росіяни використали різні шляхи проникнення в повітряний простір України. Ракети постійно змінювали траєкторію польоту.

Уночі Сили оборони збили 102 ракети та 42 БпЛА, ще 41 безпілотник локаційно втрачено, а два полетіли в бік території, яку контролюють росіяни.

Для цієї масованої атаки по Україні росія використала 120 ракет та 90 дронів.