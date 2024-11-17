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Ракурс
У мережі опублікували карту руху ракет та дронів над Україною

У мережі опублікували карту руху ракет та дронів над Україною

17 лис 2024, 12:44
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У мережі опублікували карту руху ракет та дронів над Україною у ніч та вранці 17 листопада.


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Росіяни використали різні шляхи проникнення в повітряний простір України. Ракети постійно змінювали траєкторію польоту.

Уночі Сили оборони збили 102 ракети та 42 БпЛА, ще 41 безпілотник локаційно втрачено, а два полетіли в бік території, яку контролюють росіяни.

Для цієї масованої атаки по Україні росія використала 120 ракет та 90 дронів.

Джерело: Ракурс


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