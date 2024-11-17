Радбез ООН збереться на спецзасідання високого рівня через війну в Україні

Радбез ООН збереться на спецзасідання. Фото:

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Рада Безпеки ООН збереться на спеціальне засідання.

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У понеділок, 18 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбудеться захід до 1 тис. днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. До США прибуде міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Про це повідомила прес-служба МЗС.

Очікується, що очільник українського зовнішньополітичного відомства виступить на спеціальному засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН на тлі посилення російської агресії та терору.

Цей важливий захід скликаний за ініціативи України Великою Британією, яка нині головує в РБ ООН, приверне увагу світу до триваючої агресії рф проти України, — зазначили у відомстві.

Крім того, в Нью-Йорку Сибіга проведе низку двосторонніх зустрічей із метою посилення підтримки України.

Нагадаємо, у жовтні цього року глава відділу Східної Європи Фонду народонаселення ООН Флоренс Бауер заявила, що вторгнення росії в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію в Україні на більш серйозну.

Україна втратила чверть населення з початку повномасштабного вторгнення. Населення України скоротилося на 10 млн осіб, приблизно на чверть, в результаті від’їзду біженців, падіння народжуваності та смертей у війні.