Командир "Азову" закликав до докорінних змін у військовому управлінні для ведення повномасштабної війни

https://racurs.ua/ua/n201331-komandyr-azovu-zaklykav-do-dokorinnyh-zmin-u-viyskovomu-upravlinni-dlya-vedennya.html

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Командир бригади «Азов», полковник Денис Прокопенко закликав до докорінних змін у військовому управлінні та організації сил для ведення повномасштабної війни.

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Маючи фронт шириною 1 тис. км, неефективно займатися мікроменеджментом, спускаючись до ручного управління ротами та батальйонами, вважає Прокопенко (Редіс).

Полковник у своєму дописі у соцмережах зазначив, що противник якісно використовує свої переваги з самого початку повномасштабного вторгнення і дотепер.

Одна із цих переваг, за словами Редіса, полягає у концепції формування, забезпечення, підготовки та управління підрозділами оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів, що дозволяє командуванню ворожих дивізій та армій готувати та в подальшому керувати своїми штатними підрозділами в бою більш ефективно та впевнено.

Редіс додає, що на відміну від нас, ворог, навпаки, організовує управління на рівні дивізій, корпусів та армій, що полегшує йому процес планування та застосування військ, знаючи свій потенціал та реальні спроможності.

Основні потреби, на його думку:

Відмовитися від мікроменеджменту на рівні рот і батальйонів, замінивши це системним управлінням на рівні дивізій і корпусів.

Запровадити єдність командування для покращення підготовки, ефективності, взаємодії та відповідності бойових завдань реальним можливостям підрозділів.

Зменшити втрати через помилки у взаємодії приданих підрозділів.

Зосередитися на стратегічному плануванні, що передбачає накопичення ресурсів, підготовку до тривалої війни та стратегічну оборону.

Створити більш ефективну структуру управління, яка дозволить уникнути розпорошення ресурсів і неефективного використання особового складу.

Ці декілька пунктів дозволять забезпечити кращу координацію та підвищити боєздатність сил у довгостроковій перспективі.