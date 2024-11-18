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Ракурс

У Дніпропетровській області затримано рекетирів, які вимагали гроші у військового, їх ватажком був місцевий депутат

18 лис 2024, 17:41
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У Дніпропетровській області затримано лідера банди рекетирів, яка вимагала гроші у військового.


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Про це 18 листопада повідомила Служба безпеки України.

Як з’ясували слідчі, рекетири вимагали гроші у підприємців, а якщо ті відмовлялися, то викрадали їх, катували та погрожували вбити. Зокрема, відомо про «вибивання» 2,5 млн дол. з місцевого підприємця, який зараз несе службу у лавах ЗСУ.

Військового викрали посеред дороги, коли той прямував на службу, зазначають правоохоронці. Потім відвезли до лісопосадки, били та погрожували. Згодом чоловіка увʼязнили, а після тортур відправили шукати гроші, які він мав передати підозрюваним.

За даними джерела LIGA.net у правоохоронний органах, йдеться про Юрія Пришедька — депутата Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області. Депутата затримали під час чергової погрози військовому вбивством.

Джерело: Ракурс


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