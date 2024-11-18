Польща налагодить виробництво нітроцелюлози та пороху, необхідних для великокаліберних боєприпасів

https://racurs.ua/ua/n201342-polscha-nalagodyt-vyrobnyctvo-nitrocelulozy-ta-porohu-neobhidnyh-dlya-velykokalibernyh-boieprypasiv.html

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Польща налагодить виробництво нітроцелюлози та пороху. Вони необхідні для великокаліберних боєприпасів, які також почнуть виготовляти у Польщі.

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Відповідну угоду підписало Агентство промислового розвитку, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa і Mesko.

Роботи з будівництва нових потужностей планують розпочати у Тарнуві приблизно за рік.

Розвиток потужностей з виробництва вибухових речовин має вирішальне значення для майбутнього виробництва боєприпасів у Польщі.

Глава Міноборони також заявив про плани збудувати в країні декілька заводів із виробництва боєприпасів.

Польща — велика країна і повинна мати можливість виробляти 155-мм боєприпаси самостійно. Наша мета — не один завод, а кілька, і працювати з партнерами НАТО та ЄС, щоб об'єднати зусилля, — заявив польський міністр.

За його словами, уряд виділить близько 3 млрд злотих (майже 700 млн євро) на будівництво заводу з виробництва боєприпасів.

Ідея виробляти вибухівку є спробою витягнути найбільший хімічний концерн Польщі Grupa Azoty з фінансової кризи.

Grupa Azoty — один із найбільших хімічних холдингів у Європі, що спеціалізується на випуску азотних і складних добрив, а також конструкційних пластиків, оксоспиртів і пластифікаторів. Найбільшим акціонером Grupa Azoty є державне казначейство Польщі (33%).

Збільшення виробництва боєприпасів польськими підприємствами має забезпечити достатні запаси на випадок нападу росії.