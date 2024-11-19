Зеленський представив у Раді внутрішній план стійкості - виборів та зниження мобілізаційного віку не буде

https://racurs.ua/ua/n201353-zelenskyy-predstavyv-u-radi-vnutrishniy-plan-stiykosti-vyboriv-ta-znyjennya-mobilizaciynogo-viku.html

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Володимир Зеленський представив у Верховній Раді внутрішній план стійкості. Він складається з 10 пунктів:

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єдність;

фронт;

зброя;

гроші;

енергетика;

безпека;

громади;

людський капітал;

культурний суверенітет;

політика героїв.

Нардепи у своїх соцмережах пишуть, що більшість пунктів ще будуть доопрацьовані, а весь план з додатками планують представити у грудні. Під час виступу президент відкинув чутки про вибори до закінчення війни та повідомив, що знижувати мобілізаційний вік в Україні не планують.

Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори, — заявив президент.

Виступ президента тривав 1,5 години, написав нардеп Ярослав Железняк.

Як повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко, Зеленський багато говорив про «1000-й день війни» та «єдність».

Багато пафосу, обіцянок і слів. Але не зрозуміло, в чому ж план… Не обійшлося без критики партнерів, нереалістичних оцінок стану українського ВПК та забезпечення армії, зокрема, дронами. Ще одне спостереження. Аплодисменти були, але без овацій… Це була найбільш провальна промова Зеленського, надто відірвана від реальності. З обіцянками поставити рамки на вході в кожній школі і створити «Культурний Рамштайн». Якась унікальна здатність знецінення і затирання слів, — написала Геращенко.

Железняк детальніше розшифрував ключові тези Зеленського:

Вирішальні моменти будуть у наступному році, на цьому етапі війни вирішується, хто дотисне, поки весь світ чекає на диво від Трампа, дай Бог, ми з вами маємо пахати, самостійно Україна буде визначати як жити зараз і як жити далі, ми не торгуємо безпекою або суверенітетом, ми не відмовимось від прав на всю свою територію, можливо, Україні доведеться когось в москві пережити, щоб досягти всіх цілей,

План стійкості буде ще деталізований за участі громадянського суспільства, бізнесу, культурного середовища, експертів.

Фронт

Зміна підходів до управління в армії. Має бути створений Військовий омбудсмен. Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Наша держава НЕ готує зниження мобілізаційного віку.

Зброя

Дрони компенсують відсутність артилерію в армії. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тис далекобійних дронів. Бригадам треба більше власних коштів і ми збільшимо прямі кошти для бригад. В цьому році ми виробили більш ніж 2,5 млн пострілів. Ми зробили «довгі Нептуни». І вже є перші ураження. Поставив завдання зробити 3 тис. крилатих ракет. Буде створена Технологічна ставка.

Дерегуляція

Зменшення частки перерозподілу ВВП. Безпека для бізнесу від правоохоронців. Чесність у відносинах: ми зацікавлені в детінізації. Потрібен стимул для детінізації.

Безпека

Модернізація стандартів укриттів. Мають бути рамки металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі. Укріплення державного кордону.

Людський капітал

Має бути Національний стандарт безбарʼєрності. Час московської церкви закінчився. Потрібен інститут множинного громадянства. Потрібен перезапуск дипломатичної служби. До кінця року будуть проведені заміни. Буде створено Міністерство обʼєднання України.

Культура

Ініціюють «культурний Рамштайн». Сприяння створення кафедри україністики в іноземних університетах

Політика Героїв

Залучення ветеранів на державну службу. Створення у 2025 році в кожній громаді реабілітаційних відділень. Додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном. Запровадження 11 тис. фахівців з супроводу ветеранів у наступному році. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів.