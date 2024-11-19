Під час атаки на Одесу 18 листопада пошкоджено 226 квартир в 25 багатоквартирних будинках

https://racurs.ua/ua/n201358-odesa-bez-svitla-yak-misto-vyjyvaie-pislya-obstriliv.html

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Під час атаки на Одесу 18 листопада пошкоджено 226 квартир в 25 багатоквартирних будинках.

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Вибито 567 вікон, з них 454 вікна у помешканнях та 113 — у під’їздах будинків, повдіомила мерія Одеси.

Об'єднаними зусиллями комунальників на ранок у семи будинках закрито плівкою 100% вікон, в інших — на 80%.

Наразі проводяться протиаварійні заходи з відновлення цілісності покриття покрівлі, окрім найбільш пошкодженої частини будинків, де верхні поверхи майже зруйновані. В цій частині вивчаються структурні пошкодження будівель.

Для їх усунення необхідні більш масштабні роботи, що потребують дозволу державних органів охорони культурної спадщини.

Другу добу працівники ДТЕК в Одесі намагаються відновити електропостачання в регіоні після російської атаки 17 листопада.

Без світла, тепла, води залишаються люди в декількох районах Одеси. Проблеми із електрикою також позначилися на роботі транспорту: не працює міський електротранспорт.

Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, школи та дитячі садки будуть закриті на два дні. Водночас у міській раді зазначили, що для дітей, батьки яких не можуть залишити їх вдома, будуть працювати чергові групи.

Світла в Одесі немає приблизно з половини восьмої ранку 17 листопада. У місті відкрили «Пункти незламності», щоб зігрітись та підзарядити гаджети містян також приймають і місцеві кавʼярні.

Сподіваємось, що світло з’явиться. Води не було, увесь день, зранку і до 6−7 вечора не було. Поки світла немає, читаємо книжки з дитиною. Він про тварин, я про музеї. Просвітлюємось, — розповіла відвідувачка одного з «Пунктів незламності» Наталя.

«Пункти незламності» також розгорнули на базі пожежних частин. За словами речниці одеського управління ДСНС Марини Аверіної, на території Одеси та області працюють 45 пунктів.