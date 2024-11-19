У Києві запалили 1 тис. свічок. Фото: «Твій Київ»

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У Києві запалили 1 тис. свічок на тисячний день повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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У вівторок ввечері, 19 листопада, у Музеї війни відбулася акція «Запали вогонь». В її ході якої біля підніжжя скульптури «Батьківщина-мати» запалили 1 тис. свічок на тисячний день війни. Про це повідомив «Укрінформ».

У ході акції виступив заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних сил України. А військовий капелан провів спільну молитву, щоб вшанувати пам’ять тих героїв, хто віддав життя, захищаючи державу.

Нагадаємо, сьогодні виповнюється 1 тис. днів від повномасштабного вторгнення військ росії в Україну, яке стало продовженням окупації Криму в лютому 2014 року та захоплення частини Донбасу навесні того ж року. Російський диктатор володимир путін 24 лютого 2022 року оголосив про початок так званої спеціальної воєнної операції, яка мала на меті нібито «демілітаризацію та денацифікацію України».

Вторгнення рф в Україну спровокувало гуманітарну кризу. Понад 8 млн українців виїхали за кордон. Частина людей стали внутрішніми переселенцями.

За даними ООН, від початку повномасштабної війни в Україні загинули понад 11 тис. 700 цивільних, а ще понад 24 тис. 600 мирних українців були поранені.

Джерело: «Укрінформ»