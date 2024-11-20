володимир путін готовий до мирної угоди. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201380-putin-gotovyy-do-myrnoyi-ugody-ale-bez-terytorialnyh-postupok-reuters.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін готовий до угоди про припинення війни проти України.

.

Москва може загалом погодитися заморозити конфлікт уздовж нинішньої лінії фронту. Однак Кремль не поступатиметься у ключових питаннях. Зокрема, путін наполягає на тому, щоб Україна не вступала до НАТО та обмежила чисельність ЗСУ, а також не обмежувала використання російської мови. Про це 20 листопада повідомило агентство Reuters.

У статті вказується, що російська влада розглядає можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Також країна-агресор може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській, на півночі та півдні України.

Майбутнє окупованого Криму влада рф не збирається обговорювати.

Нагадаємо, нещодавно британське видання The Telegraph опублікувало деталі мирного плану Дональда Трампа. Новообраний президент США може закликати європейські та британські війська забезпечити 1200-кілометрову буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами. Тобто по всій протяжності нинішньої лінії бойового зіткнення.

Джерело: Reuters